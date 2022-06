Fachada de casa muy diferente a su interior

Ya cuando le echas una primera mirada a su fachada principal, te das cuenta que es algo diferente, que su combinación de techos planos y curvos son una solución que no habías pensado para tu casa. Pero te preguntas, ¿por qué no? Sí, por qué no lo puedes hacer, si se ve tan bien esta fachada.

Cuando veas el interior de la casa te darás cuenta que esta solución resuelve el problema de los metros cuadrados de construcción que se necesitan, para que solucionen las necesidades de la familia, con los espacios que requieren. Esta vivienda fue construida en Viterbo, Italia, pero se puede construir en cualquier Estado de México y sería un excelente proyecto, basado en esta genial idea. En este diseño se ha aprovechado los volúmenes, la iluminación natural y artificial,para acentuar cada plano de la fachada y hacerla más interesante creando un interesante juego de luces y sombras.