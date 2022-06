19 ideas para que tu jardín se vea como de hotel (moderno y con estilo)

Un elemento básico e imprescindible, tanto para una casa, como para un patio y jardín, es el uso de lámparas. La iluminación dará el toque especial a cualquier ambiente. No solo te salvará de estar a obscuras, no, no, no. Lámparas led, iluminación indirecta, reflectores, etc, la opción que elijas de acuerdo a tu presupuesto y gusto, debe dirigirse a acentuar áreas específicas y a crear una atmósfera acogedora, cálida. ¡Qué te den ganas de disfrutar tu jardín al máximo! Como si estuvieras en un hotel de cinco estrellas.

Mira estas ideas: 9 ideas para iluminar patios modernos