5 patios pequeños cambian de imagen y quedaron irreconocibles

Esta pequeña terraza, localizada en Brasil, es el vivo ejemplo de que no se necesita de mucha inversión para lograr un espacio muy lindo y acogedor, y de que la modernidad no es siempre sinónimo de belleza. La imagen de la izquierda muestra un patio en donde ni siquiera la buena intención de los colores, remarcando formas y volúmenes, lograba crear un sitio agradable y que invitara a pasar una rica velada con una buena charla. ¿Qué se hizo? Se eliminaron los colores que, por más vivos que fueran, no le daban vida al lugar. En su lugar se puso un cálido color ocre con detalles deslavados y patinados, para darle un aire más rústico y romántico. El lugar se rodeó de macetas, arboles, vegetación ornamental y algunas hierbas aromáticas, una tumbona de carrizos y a la banca de madera, que antes no tenía ningún chiste, se le dio un acabado desgastado que la hace lucir encantadora. Al fondo, un librero de madera desgastada y descolorida sirve para sostener lindas macetitas de colores y mucho verdor.