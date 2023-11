Detecta estos 6 Errores al Organizar tu Recámara ¡Y Evítalos!

A veces podemos pensar que, como no tenemos tantas prendas, no necesitamos más que un armario pequeño o una cajonera. Pero seamos sinceros: no sólo necesitamos ropa para vivir, tenemos toallas de baño, cobijas, sábanas, almohadas, abrigos de invierno, manteles, zapatos que nos reusamos a tirar, el paquete de papel sanitario, las cajas de cremas… en fin, todas esas cosas de uso cotidiano que necesitan guardarse ¡en algún lado!

Así que sí, no escatimes en cajoneras, clósets, repisas y más en tu recámara para guardar todas esas cosas que se ocupan además de tu ropa.