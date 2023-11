¿Porqué es Importante un Generador Solar de Energía?

Si hablamos de generación de energía respetuosa del medio ambiente, de sistemas amigables y sustentables, los generadores solares portátiles de EcoFlow son perfectos, pues utilizan y brindan energía limpia en todos los sentidos: no queman combustibles, sólo captan la luz solar que, ya de por sí, existe alrededor de nosotros, y sin detrimento de los demás individuos o seres que necesitan del sol. Es silenciosa, su generación no contamina de ninguna forma, pues no produce químicos, tóxicos ni gases de ningún tipo.

Una posible desventaja es que requiere, obviamente, de la luz solar para recargarse y esta recarga puede ser lenta. Pero EcoFlow nos ofrece un sistema inteligente bastante óptimo: cuenta con un sistema de gestión de baterías que brinda seguridad y longevidad, cargando un 100% en menos de 2 horas, además de poder cargarse tanto por medio de páneles solares como en estaciones eléctricas e, incluso, en el auto.