Casas de campo: 10 ideas para decorarlas en estilo rústico

La tendencia de los muebles ecológicos o reciclables continúa en el mercado. Si quieres que tu casa luzca a la moda, no dudes en ir en busca de un escritorio, como esta propuesta de Punto Libre Arquitectura, o una mesa hecha de tarimas. Este tipo de muebles podrás encontrarlos fácilmente en talleres urbanos, algunas galerías locales y en los mercados de las ciudades. De lo contrario, podrías mandar a hacer uno con cualquier carpintero, así que no tienes pretexto para no tener el tuyo.