¿Bebé en camino? 10 Ideas de Diseño para la Nueva Recámara

¡La emoción les tiene a todos en casa llenos de alegría! La familia está por crecer y ha llegado el momento de ampliar los espacios y de adecuarlos para la nueva personita que llegará a cambiarlo todo.

Diseñar y decorar la recámara de un bebé recién nacido puede ser todo un reto pues hay consejos tan contrastantes que a veces no sabemos qué creer. Si bien, hay quienes dicen que hay que colocar diversos detalles y muchos colores para llamar su atención, hay quienes dicen, por otro lado, que no debe haber nada alrededor para no generarle ansiedad.

Nosotros nos quedamos en medio y estamos convencidos de que una paleta de colores suaves y neutros, estampados y patrones simples y de colores apastelados, y la incorporación de pocos muebles pero funcionales, con materiales resistentes y evitando los tonos oscuros, se puede crear una recámara confortable y tranquila tanto para el bebé como para sus padres, que habrán de pasar mucho tiempo ahí.

En este libro de ideas te damos algunos ejemplos de diseños con algún consejo por ahí, para que tomes nota y las mejores decisiones.