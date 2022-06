Habitaciones: las 7 preferidas para ver la TV

Relajarnos en el baño es siempre un momento importante, pero en muchas ocasiones sentimos que al entrar a la ducha nos desconectamos de todo, y eso es agradable, pero no en todo momento; por ejemplo, cuando queremos seguir degustando algún programa en la televisión. Para que dicha situación no vuelva a pasarte, es que como última alternativa te invitamos a colocar un televisor, de mediano a pequeño para que no rompas la decoraron de tu baño, y usarlo sólo cuando no quieras desconectarte por completo.