6 consejos para que tu casa se vea como nueva otra vez

Una solución rápida para que tu entrada deje de ser anónima en un solo día, es que tomes un color de pintura muy diferente al que la tiñe y comiences a dar pinceladas de vitalidad. Dependiendo del estilo de tu hogar, de sus necesidades necesidades y, por supuesto, de tu gusto personal, puede elegir diferentes colores.

En esta pequeña entrada, por ejemplo, el cambio de color en los muros no fue total, aspecto que es perfecto para destacar que el cambio de apariencia no debe ser rotundo, puedes darle sólo unos toques de contaste como aquí lo hace el color rojo y, ¡listo!, tienes una entrada que no luce como estaba anteriormente y que te ahorró gasto de pintura y tiempo.