8 Baños de Microcemento que son una BELLEZA

Es impermeable, ultrarresistente, flexible y, al no tener juntas, evita la proliferación de bacterias y hongos en zonas húmedas. La instalación no requiere obra y no genera escombros. Además es un material continuo, resistente, flexible y versátil.

El microcemento en baños, por ejemplo, es la última tendencia en revestimiento de paredes gracias a sus múltiples ventajas técnicas y estéticas. Por ejemplo, se puede aplicar en superficies tanto de cocinas como de baños, al ser un producto impermeable y fácil de limpiar.