10 Fáciles Ideas para Ahorrar y Combatir la Inflación en Casa

Acciones pequeñas como desconectar tus electrodomésticos o aparatos electrónicos cuando no los usas tal vez no tienen un impacto tan grande en los recibos mensuales de agua o luz, pero con el tiempo son un tipo de gastos hormiga que se acumulan. Aunado a esto, el estar tanto tiempo en la corriente puede sobrecalentarlos y reducir su vida útil, creando otro gasto al final del día. Así que, como los más grandes lo recomiendan, mejor mantener las luces apagadas, las llaves de agua y el gas cerrados y todo desconectado cuando no los necesites.