Fachadas de casas: 5 ideas para renovarlas

Esta casa, a pesar de que luce en perfectas condiciones y cuenta con un enorme predio ajardinado, data de los años setentas y, al parecer, no había tenido renovación alguna desde entonces. Si bien su apariencia no es de deterioro, es visible que a las paredes les hace falta una manita de pintura, las ventanas podrían modernizarse, el umbral de acceso no luce atractivo ni acogedor, y el jardín al parecer creció sin ton ni son, dejando que los pinos y los arbustos formaran siluetas temibles y deformes.