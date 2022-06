Experimenta la belleza de la Cocina

El sabor no es lo único que experimentamos al combinar ingredientes. En el diseño también se experimenta con elementos que, sacados de su contexto original pueden brindar nuevas perspectivas al igual que sabores extravagantes entre cobertura de coco con salsa de mango.

Así, podemos aprecia un hermoso candelabro al centro de la cocina familiar que corona el pequeño comedor desayunador encapsulando nuestra atención en cada uno de sus detalles tal como lo haría un buen platillo al tratar de discernir cada uno de sus ingredientes y sobre todo hierbas de olor.

Este hermoso candelabro de la opulecia del siglo XVII es el elemento ecléctico que no perturba más encanta, que no violenta más complementa, que no cuestiona más invita.