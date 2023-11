9 Terrazas Cubiertas para Disfrutar del Otoño y el Invierno en Casa

Si tienes una terraza en casa, aunque sea muy pequeñita, pero no cuentas con un pergolado ni la posibilidad de construir una cubierta de acero o concreto, eso no significa que no puedas disfrutar de ella en otoño e invierno.

Puedes conseguir una sombrilla amplia, de las que se cierran cuando quieres un día soleado, o se abren si prefieres cubrirte del frío sereno de la temporada.

¡No hay límites cuando se trata de disfrutar de tu propio espacio con tus seres queridos, y más en esta temporada tan deliciosa e inspiradora!