Los Gadgets que Estarán en Tendencia en 2023 para Configurar tu Smart Home

Sabemos que este no es exactamente un gadget, sino un electrodoméstico, pero definitivamente es uno de los aparatos que te auxiliarán en casa. Las nuevas versiones no solo incluyen tecnología para reducir el uso de energía, sino también pantallas táctiles que te advierten sobre las cosas que faltan, te envían recordatorios e incluso pueden ayudarte a llenar tu carrito de compras para que no olvides nada.