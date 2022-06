Decoración al estilo Provenzal

Basados precisamente en el entorno, en esa bella naturaleza y sus colores, es que las telas suelen utilizar patrones y motivos florales de todo tipo y tamaño como se observa en la imagen de esta recámara.

Pero no solo será el patrón de la naturaleza, que también se puede combinar con un poco de geometría sino se opta más bien por telas ligeraz como el lino y el algodón que a su vez también ayudan a mantener un poco el calor porque no siempre es verano; eso si, lo que no encontraremos en este estilo de decoración es la lujosidad y suntosidad de las sedas o los terciopelos sino siempre se perseguirá la simplicidad y la calidez.

Además que en la ligereza de estas telas y en su capacidad para dejar pasar la luz, es que se bañará cada habitación tenuemente y solo acariciará la piel y el ojo.