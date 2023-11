Herramientas básicas para mantener lindo tu jardín

Cuidar tu jardín es una tarea de todos los días, ¡pero no te asustes! No significa que tengas que invertir horas en él, de hecho, si logras mantener constantemente sus cuidados, no tendrás que pasar horas arreglándolo cuando ya sea muy difícil hacerlo.

Lo ideal es tener todas las herramientas necesarias a la mano para que la tarea no se dificulte, para que las actividades fluyan y puedas darle un mantenimiento constante sin sufrir ni batallar demasiado. Contar con tijeras de podar, con regaderas o sistemas de riego, con rastrillos y palas, y hasta con un pequeño granero para cuidar las semillas de temporada, son algunas de las herramientas básicas para tener un jardín de ensueño.

Sigue este libro de ideas y no olvides asesorarte con un profesional en jardinería cuando requieras de algún cambio radical o cuando alguna de tus plantas se enferme.