5 Consejos de Limpieza para la Temporada Navideña

Comienza por una habitación. No necesitas hacer todo a la vez. Tal vez comienza con tu cocina un día y termina todo lo que deseas limpiar allí. Luego sigue con la sala de estar.

Haz que los niños participen. ¡Nuestros niños pueden ayudar! Asígnales tareas de limpieza apropiadas para su edad. Cada poquito ayuda.

No te estreses. Las cosas no necesitan ser perfectas. Solo haz lo que puedas hacer. Tu familia y amigos lo entenderán… y si no, asígnales una tarea de limpieza también a ellos.