5 Consejos Básicos para Deshacerte de Cosas que No Usas

Con el paso del tiempo es normal que vayamos acumulando cosas en nuestra vida personal y también en el hogar. A medida que pasan los años solemos irnos llenando de recuerdos representados en objetos que pueden haber sido traídos de algún viaje, regalos de alguien más o simplemente que nosotros mismos compramos, pero después de un tiempo decidimos cambiar o dejarlas de usar.

Sin embargo, es común que decidas guardar algunos de ellos porque no solo son lindos, sino también tienen alguna carga emotiva o porque pensamos que algún día los podremos volver a usar y más vale tenerlos y no necesitarlos a necesitarlos y no tenerlos. Pero, la verdad es que llega un punto en el que debemos decirle 'adiós' a las cosas y hacer espacio para que lleguen nuevas. Y si estás precisamente pensando en depurar tus pertenencias aquí te dejamos algunos consejos que te serán de gran utilidad.