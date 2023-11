Diseños de Chimeneas para Interior y Exterior de tu Casa

Al llegar el invierno a la mayor parte de nuestro país, sabemos que llega ¡con mucha fuerza! La temporada de frío nos puede detener a llevar a cabo ciertas actividades, como salir, visitar a nuestros seres queridos o hacer reuniones en casa para recibirles a ellos.

¿La solución? ¡Una chimenea! Sí, sabemos que todos soñamos con una hermosa casita en forma de cabaña y una chimenea al centro de ella, pero no siempre se puede hacer: las viviendas actuales no tienen tanto espacio, muchas veces no tenemos el presupuesto suficiente para remodelar, y la verdad es que no siempre se puede hacer este tipo de modificaciones en todas las construcciones.

Sin embargo, hay otras opciones, como las chimeneas de etanol, que tienen una gran diversidad de diseños y tamaños y no roban nada de espacio, y las chimeneas de leña para exterior, que nos brindan la oportunidad de reunirnos en el jardín o patio sin sufrir del frío.

En este libro de ideas te damos algunos ejemplos de diseños y ubicación dentro y fuera de casa. Toma nota y no dejes de asesorarte con los profesionales antes de hacer cualquier movimiento y cambio en tu hogar. Y aprovechamos para recomendarte estos tips para ser feliz en casa.