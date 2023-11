Preguntas Frecuentes Sobre homify

✓ ¿Cómo puedo saber si un profesional es de confianza y cómo puedo ponerme en contacto con él/ella?

La mejor forma de saber si un profesional es de confianza es poniéndote en contacto directamente con él. Pide una cita y consulta todas tus dudas. Pide ver su portafolio de proyectos y posibles recomendaciones de clientes. Para ponerte en contacto con ellos encontrarás toda la información que necesitas en cada perfil profesional de homify.

_________________________________________________________________________________

✓ ¿Dónde puedo comprar este comedor o este papel tapiz ?

homify no puede responder este tipo de preguntas por ti. En primer lugar, no sabemos a qué proyecto te refieres y, en segundo lugar, la mayoría de las veces no tenemos acceso a información tan detallada. Contacta directamente con el profesional.