Departamento pequeño y rentado: ¡lo decoraron y quedó hermoso!

En un departamento alquilado tu no puedes construir modificando pisos ni techos, esta es una realidad que tuvieron que enfrentar los diseñadores de esta habitación integrada por la sala y el comedor. Encontraron un apartamento no muy grande, las opciones reducidas ya el el inquilino no sabía cuanto tiempo lo iba ha habitar, así que la oficina Cardoso Chouza Arquitectos de Itapetinga tenían que cambiarle totalmente para hacer de esos espacios vacíos un lugar agradable.

Se le dió prioridad a los elementos de la decoración que fácilmente pudieran ser llevados en la siguiente mudanza con un resultado realmente sorprendente. Vamos a ver esta solución del antes y después de esta decoración y verás que tu también puedes hacerlo si te toca algo parecido en tus mudanzas.