Decoración de casas: 10 secretos que debes saber

A veces, el tipo de vivienda no nos permite tener un verdadero jardín. Ya sea porque no hay espacios abiertos disponibles, porque no hay habitaciones extras, o porque es un lugar encerrado entre otras construcciones.

Sin embargo, hay una solución y es una opción muy popular de estilo: crear un jardín de invierno. Estos jardines son una mezcla entre un balcón, un jardín y un invernadero. Cuentan con los elementos verdes de un jardín, y los sistemas para mantenerlos vivos de algunos invernaderos, sobre todo si es en un espacio cerrado. Además tiene la posibilidad de contener un área de esparcimiento, como los balcones. Podrás tener tu propia esquina de paraíso, aún en departamentos pequeños o en condominios.