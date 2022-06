10 entradas que harán que tu casa sea la sensación de la cuadra

El acceso de nuestra casa es pieza clave en el diseño de la fachada, ya que dado que es el vínculo con el interior jamás pasará desapercibida. Por dicha razón es de suma importancia dedicarle un tiempo considerable a su diseño. Imagina que es tu carta de presentación, no pretendes sea descuidada y vaya fuera de aquello que, de alguna u otra manera, te identifica.

Los materiales, el color y la forma son algunos de los factores que entran en juego a la hora de pensar cómo será la entrada, así que no dudes en centrar tu atención en estos aspectos. Aunado a ello, no dejes de considerar que la relación de la casa con el entorno, ya sea apelando a mínimo o nulo enrejado, o a senderos, escalinatas y jardines, independientemente que el acceso principal posea o no medidas de seguridad.

Dichos estos aspectos a considerar en una entrada, demos paso a los diseños que es lo que nos tiene fascinados en homify. En este libro de ideas te mostramos 10 ejemplos que muestran a la perfección como decorados bonitos pueden hacer que tu casa de una bienvenida ¡sin igual!