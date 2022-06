Organizar tu cocina: 10 soluciones inteligentes

Algunas veces vamos guardando las cosas que ya no utilizamos, o que ya no sirven, y no sabemos ni por qué. Lo malo es que estos utensilios viejos, esos frascos sucios o las cucharas rotas, van ocupando espacio que podríamos utilizar para acomodar las cosas que en verdad necesitamos. Así que antes de comenzar a ordenar, debes hacer una limpieza profunda, y a conciencia de todo lo que hay en tu cocina. ¡Deshazte de las cosas viejas, y deja que el nuevo orden inunde tu hogar!