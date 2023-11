Plantas de Interior: ¡Inclúyelas en tu Decoración!

Las plantas son un elemento indispensable para la vida. Ellas generan el oxígeno que respiramos y limpian el aire que, por naturaleza, vamos quemando . Además de eso, son hermosas, frescas, coloridas, ¡hay de todos los tamaños, de todos los tipos, con miles de aromas, y desde inocentes y dulces hasta venenosas y tóxicas!

Y si hablamos de decoración de interiores en casa, ¡las plantas no pueden faltar! Sabemos, sin embargo, que no siempre nos es posible tener plantas naturales dentro de casa, ya sea porque algunos miembros de la familia pueden ser alérgicos, porque no hay suficiente luz natural o porque no tenemos posibilidad de cuidarlas. Entonces podemos integrar plantas artificiales, como una opción viable y siempre considerando piezas de calidad para que duren mucho tiempo y evitar contaminar el planeta.

En este libro de ideas te compartimos algunos diseños de interiores con plantas, para que te inspires y no esperes más para tener tus propias macetas, floreros y decoración colorida, verde o floral en cada espacio propio.