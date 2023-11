6 Tips para Mantener Limpio tu Cuarto de Lavado

Agrega estantes donde te resulte más conveniente, probablemente justo encima de tu lavadora, para almacenar lejía, detergentes y otros productos. Revisa tus productos y desecha los artículos que no usas. Mantén los elementos similares juntos. Cuelga tu tabla de planchar en la pared cuando no esté en uso. Eso te dará más espacio de trabajo. Cuelga ganchos o un tendedero retráctil para tener un lugar donde colgar la ropa que se arruga fácilmente o que no es apta para secadora.