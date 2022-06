¿Cómo cambiar el aspecto de las salas y vestíbulos? Retapizado es la palabra clave

Una vez resuelto el dilema de la tela es importante considerar los colores porque lo último que queremos elegir será blanco, a menos claro que estemos enamorados del minimalismo y planeemos no tener visita alguna que pueda manchar el impoluto color.

Pero lo importante es pensar en el diseño que tenemos en mente, y si no hay diseño como tal al menos ver la paleta de colores que viste nuestros salones para optar por colores que, o bien se mimetizen y coordinen, o bien contrasten vibrantemente. Una idea para no errar es pedir muestras de las telas para compararlas en casa y comprobar su efecto in situ.

Y cuando por fin hemos podido escoger el color la pregunta es ¿cuántos metros debemos comprar? Por supuesto que si contamos con la ayuda de un profesional, sabrá exactamente la cantidad que habrá que adquirir y quizá hasta pueda conseguir los materiales a un mejor precio. En números aproximados, se requieren entre 10 y 12 metros para un sofá de dos plazas, 14 y 16 metros si es de tres, 2 o 3 metros para butacas y tan solo 1 metro para cada silla, dependiendo si solo se tapizará el asiento o también el respaldo.

La mejor opción para la tela sobrante siempre será re-utilizarla, como en la imagen, que con la tela extra se ha creado un cojín que combina super ad-hoc y da un toque de finura y elegancia.