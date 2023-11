Tips de Decoración Económicos para tu Nueva Vida Independiente

No necesitas gastar mucho para darle un toque especial a tu primera casa o depa. Estás comenzando a ser independiente, así que lo que menos necesitas es gastar de más, pero eso no significa dejar de lado el estilo. Puedes hacerte de una cajonera antigua, tal vez la misma que has usado desde la infancia, o en alguna segunda, resanarla, pintarla ¡y tener un hermoso mueble vintage!