7 Plantas de Interiores Fáciles de Cuidar, ¡le Darán un Toque de Frescura a tu Hogar!

¿Un helecho en la cocina? ¡Claro, por qué no! Definitivamente esta no es una opción muy popular, pero como puedes ver en la imagen, es capaz de darle una apariencia completamente diferente. Solo que, debes tener cuidado de que sea un espacio abierto para que la grasa no se pegue a sus hojas, o también puede verse increíble en un pasillo, en la sala o el recibidor.