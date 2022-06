Baño pequeño: 6 soluciones geniales para cuando no hay ventanas

Cuando el área es pequeño no debemos desperdiciar ni un centímetro de él. Y aunque no podemos agregarle espacio a la habitación, si podemos añadir zonas de almacenamiento en algunas áreas que normalmente no utilizamos. Podemos, por ejemplo, instalar algunos estantes a lo largo del baño para guardar nuestras cosas. O colocar estantes en el área arriba del retrete, o bien crear pequeños nichos en las paredes para usarlos como almacenamiento.

El uso de materiales naturales, como la madera o la piedra, también te ayudarán a que un baño pequeño tenga un ambiente delicioso, y una decoración única. Estos materiales aportan texturas, dinamismo y colores a los espacios pequeños, y también frescura al entorno.