10 consejos refrescantes para renovar tu terraza y adaptarla para el verano

Si tú no puedes ir a la playa, al menos puedes traer la esencia de la playa a ti. No te preocupes, no se trata de arena, sino de otro elemento decorativo que se ha vuelvo muy popular en los últimos años: un par de sillas de playa. Este diseño que era común en los hoteles hace varias décadas ahora se ha integrado también a la decoración de exteriores y es una excelente idea ya que sus materiales son muy resistentes.