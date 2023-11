¿Cómo Elegir la Posición Correcta de tu Escritorio al Hacer Home Office?

La iluminación es esencial para un espacio de trabajo eficiente. Idealmente, coloca tu escritorio cerca de una ventana para aprovechar la luz natural. La luz natural no solo es más agradable, sino que también puede ayudar a reducir la fatiga ocular. Si no tienes acceso a una ventana, asegúrate de contar con una iluminación artificial adecuada que no produzca reflejos en la pantalla de la computadora.