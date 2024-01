Hora de Cocinar Como un Profesional, ¿Qué Necesita tu Cocina?

Una alacena es esencial. Y no tiene que ser un almacén o una gran bodega para ser alacena, basta con tener una sección en la cocina destinada a ello. Se trata de espacios, que pueden ser gavetas o repisas, para colocar alimentos no perecederos, como latas, bolsas de pastas secas, frutos secos, semillas, botellas de licor, salsas, etc. ¿Tienes el almacenaje adecuado?