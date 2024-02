Camas Plegables: ¡Ideales para Ahorrar Espacio y Recibir Visitas!

No podíamos dejar de incluir en esta selección los sofás cama, que son aliados funcionales para aquellos a los que les gusta recibir visitas, pero no disponen de un dormitorio extra. Los colchones de los sofás cama no son tan cómodos porque son finos. Sin embargo, el sofá cama sólo se utiliza ocasionalmente, por lo que esto no es necesariamente una desventaja. Si estás organizando una velada o una tarde de cine, también puedes abrir el sofá, tender mantas y cojines y disfrutar del momento con total comodidad. Por otro lado, los sofás cama suelen ser menos interesantes en términos de diseño y ofrecen menos variedad en comparación con los sofás normales.

Por último, para rematar el tema del almacenaje y optimización del espacio, invierte en unos armarios con sistemas de almacenaje modernos y funcionales. Pueden ser empotrados o no, con puertas, cajones o una mezcla de ambos, con baldas abiertas, bajas, altas, estrechas, anchas, etcétera. Elige la pieza que mejor se adapte a tu espacio y gusto personal y toma siempre medidas antes de adquirir cualquier cosa.