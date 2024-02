Los Materiales más Adecuados para los Revestimientos de Baños

El cemento quemado o microcemento es un material que desde hace varios años invade cada vez más los interiores, incluidos los baños.

Es muy estético, fácil de mantener y súper trendy , tiene numerosas ventajas y se ha convertido en uno de los favoritos para revestimientos.

En el baño revela todas sus ventajas: sin juntas, no poroso, aplicable a azulejos que no necesitan romperse, ideal para reformas… No es de extrañar que sea el mejor aliado para reformas y nuevas construcciones. Sobre todo porque el cemento quemado ya no es sólo un revestimiento para suelos, sino que también se puede aplicar a paredes y techos.

Ideal para quienes buscan un ambiente de estilo moderno, minimalista o industrial.