La nueva tendencia: Negro para la Cocina

Podemos basarnos en este elocuente ejemplo en la imagen para resumir los puntos más importantes acerca de la introducción de elementos en color negro para la decoración de la cocina:

1. Dosis. ¿Queremos detalles en negro o una decoración más dramática y monocromática? Una vez que hayamos decidido, debemos tratar de aprovechar el potencial de los gráficos del color mediante la difusión de sus elementos armoniosamente.

2. Simpleza. Debemos optar por formas simples como en la imagen que hace justicia a los efectos dramáticos del color.

3. Acabados. También debemos prestar especial atención a los materiales de los acabados prefiriendo materiales naturales y nobles en general. Y aprovechar la luz por lo que si tenemos un entorno iluminado y lujoso podemos optar por un acabado brillante o bien uno mate si lo que buscamos es un efecto contemporáneo y brutal.

4. Diversidad. Por último hay que pensar en otros materiales y colores que complementen la decoración y crear un todo armónico. Como se aprecia en la imagen, superficies de madera natural y revestimientos blancos permiten potenciar la fuerza visual del mobiliario en negro.

Pero al final del día, el color es cuestión de gusto. Debemos ser conscientes de que el negro en la cocina es una tendencia y optar o no por ella es una decisión personal por lo que no debemos perseguirla ciegamente si no se identifica con nosotros.

