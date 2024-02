¿Cuánto cuesta construir una casa en Portugal?

Como ya hemos mencionado, aquí nos ocupamos del proceso de construcción, sin incurrir en costos de licencias, levantamientos topográficos, préstamos, costos impuestos de proyecto u otros gastos. Sin embargo, toma nota de su existencia e inclúyelos en tu presupuesto.

Para quienes no tienen terreno propio, el proceso de construcción de una casa comienza con la compra del terreno, y luego comienzan los dolores de cabeza.

Si compras un terreno fraccionado tendrás algunas infraestructuras básicas, como luz y alcantarillado, entre otras, ya instaladas, en un terreno no fraccionado estas infraestructuras las tendrás que pagar tú. También puedes comprar terrenos con proyecto aprobado (normalmente incluido en urbanizaciones) pero estás limitado en lo que puedes construir (no puedes desviarte del proyecto aprobado), sin embargo como ya tienes aprobación esto ya no es un problema.

En Portugal, como en cualquier país, los valores del suelo varían mucho, pero se sabe que los valores del interior son más bajos. Otro factor que hace que los valores varíen es la proximidad a las ciudades, especialmente a los grandes núcleos de población. Esto quiere decir que una casa en el interior del país, en un pueblo será la opción más económica, y que si tienes un presupuesto menor probablemente tendrás que alejarte de las ciudades para hacer realidad tu sueño de construir tu casa.

En algunos lugares el valor del terreno puede llegar a suponer incluso el 50% del valor de la casa, ya que los precios varían desde los 18 euros por metro cuadrado en el interior hasta más de 1.500 euros por metro cuadrado en zonas exclusivas de playa (ten en cuenta que son orientativos). valores promedio).