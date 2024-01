Poder TOTAL en Instalaciones Piso Sobre Piso y Zonas de Alto Tráfico

Para instalar correctamente un piso sobre piso es recomendable que sigas algunos consejos para aprovechar al máximo una tendencia que ha crecido con el pasar de los años.

Evalúa el estado del piso

Antes de empezar a trabajar es fundamental que evalúes el estado del suelo para determinar que está apto para instalar un nuevo piso.

La apariencia del nuevo suelo se verá afectada si el piso anterior está en mal estado, lo que produciría pérdida para todos los involucrados.

Preparar el piso existente

Es muy importante preparar el piso antiguo antes de colocar la primera piedra. En pocas palabras, se trata de reparar cualquier tipo de error antes de instalar el nuevo para asegurarte de que tendrás buenos resultados con el proyecto.

Elegir el tipo de piso adecuado

Por otro lado, es importante que elijas con sabiduría el tipo de piso que instalarás para asegurarte de hacer un buen trabajo.

Materiales ideales

Instrucciones del fabricante

Asimismo, es indispensable que sigas al pie de la letra las instrucciones del fabricante para garantizar que el resultado perdure en el tiempo.

Adhesivos para piso Cemix son cada vez más recomendados entre las empresas para que todos los elementos del nuevo piso estén pegados con precisión y así no se despeguen con el pasar del tiempo.