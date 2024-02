Descubre Si Realmente los Muebles a la Medida Son Más Costosos que el Resto

No te preocupes, esto no significa que si lo mandas a hacer tendrás que pagar necesariamente el triple, ya que también los fabricantes de muebles han ampliado sus catálogos, y así como pueden trabajar con materia prima más cara como hierro, madera de Toca, etc, también existe la opción de muebles con pallets, como esta sala, cocinas integrales con MDF o aluminio. Así que, sí, puede que sea más caro que uno de catálogo, pero también existen versiones más baratas.