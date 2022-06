Remodelación: Fachada moderna de dos pisos

Siempre te hemos dicho que la fachada es la cara que pone tu casa para recibir a todos, y lo has comprobado en numerosas visitas a nuestras fotos de renovación de viviendas, donde al cambiar su fachada se convierten en una atracción para todos. Poner una buena cara es una excelente invitación para hacer amigos en la realidad de todos los días, cuando te cruzas con vecinos y tu cara esta tan cerrada que ni saludas, pues ni modo, ya no te invitan a pasar a su casa.

Cuando la fachada de tu casa es clara, resplandece con colores amigables, tienes plantas en el jardín frente a ella, se ve luminosa, estos detalles hacen que quienes la ven sepan a simple vista cómo son las personas que la habitan. Es como la ropa que usas que dice mucho de tu carácter, por eso la fachada de tu casa debe estar bien mantenida, los elementos del clima la pueden maltratar: el sol, la lluvia, el calor o el frío extremo van haciendo en ella estragos, no puedes dejar que eso le quite valor a tu vivienda. En lugar de esperar a tener que hacer una tremenda inversión, trata de resolver antes como mejorarla y así revalorizar tu casa renovando la fachada. Te damos una muestra realizada por el estudio de arquitectura Moradaverde con una reforma que no sólo revitaliza la fachada, sino que también cambió por completo su estilo.