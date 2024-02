10 Ideas Fantásticas para Decorar tu Hogar con Pinturas y Cuadros

Si tu recibidor es pequeño o simplemente tienes un pasillo a la entrada y no sabes bien con qué adornar, un cuadro es la respuesta ideal. Debido a que se pueden colgar en las paredes, estos no ocupan espacio y no se verán estorbosos. Además, puedes elegir desde diseños que vayan con el color de las paredes, o dejar la pared lisa y que este cree un contraste, e incluso agregar alguno que tenga un mensaje de bienvenida para que tus invitados se sientan bien recibidos.