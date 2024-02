2024, renovación de mobiliario en casa: tu guía paso a paso

Cuando pensamos en hacer grandes remodelaciones, como lo es el cambio de todo el mobiliario, es inevitable pensar en el presupuesto que se requiere, incluso si este no es un problema. Si hacemos estos cambios sin pensarlo, también será inevitable que el remordimiento aparezca cuando menos lo esperamos.

Y no es para menos. Pensar en que el comedor aún tenía vida útil en casa y que se cambió porque el color ya no te gustaba, o que tus muebles de cocina no tenían más de un año contigo y ya quieres tirarlos por la ventana puede hacerte sentir culpa con el tiempo.

La buena noticia es que todo esto se puede evitar. Hacerlo es muy sencillo. Toma lápiz y papel si quieres hacerlo a la antigua o alista tu dispositivo móvil preferido y vas a ir habitación por habitación. Allí vas a enlistar tu mobiliario. Cocina: alacena, mesa de comedor, mesa auxiliar, etcétera. Así sucesivamente.

En frente de cada mueble vas a poner su estado, es decir, cómo está la estructura, la tela, la pintura. En otra columna puedes decidir si lo cambias por uno nuevo o si puedes renovarlo con un cambio de color, por ejemplo. Todo esto te llevará, primero, a saber a ciencia cierta qué sí merece un cambio, y segundo, qué definitivamente te puede acompañar más tiempo.

Con esta lista en mano puedes empezar tus compras, que puedes hacer teniendo en cuenta los puntos anteriores, pero también pensar en qué tienes y de qué estilo para que combines todo de la mejor forma posible.