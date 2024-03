Consejos para los Balcones Norte, Sur, Este y Oeste

El balcón es mucho más que un trastero o un trastero: se ha convertido en una habitación adicional y aumenta la superficie habitable, especialmente en los apartamentos urbanos más pequeños. Si aún no has diseñado tu balcón o quieres un cambio, te damos muchos consejos. Por ejemplo, ¿sabes qué plantas toleran los balcones orientados al sur? ¿Quizás has tenido problemas con tus plantas hasta ahora? Quizás elegiste el verde equivocado para tu balcón. Pero no te preocupes: te mostraremos las plantas para balcones del sur y del este, así como plantas para los balcones del norte y del oeste. Así que primero tienes que saber si tienes un balcón orientado al sur o no y luego podrás empezar. Esperamos que te diviertas diseñando tu balcón.

Encuentra más ideas para el diseño de balcones en este libro de ideas: Balcones – ¡10 ideas frescas y modernas!