Transforma tus Habitaciones sin gastar una fortuna con estas Decoraciones Sencillas y Baratas

¿Te ha pasado que tienes algún cuadro o una foto, pero ya no te gusta y no sabes qué hacer con él? Bueno, si es tu caso ¡felicidades! Puedes convertirlo en tu nueva decoración simplemente usando el marco para colgarlo en tu pared. De no ser así, también puedes simplemente buscar un marco de madera en alguna tienda y colocarlo en algún sitio que creas que vale la pena. Incluso puedes cubrir toda una pared usando de varios tamaños y hará que tu casa parezca el estudio de un artista.