Diseño de albercas para cada signo zodiacal

Sin temor a equivocarme puedo decir que es imposible que alguien le diga que no a un momento de relajación bien merecido, ya sea en compañía de un amigo, su pareja o su familia, estos momentos son un regalo que, incluso si no duran mucho pueden subir nuestro ánimo cuando más cansados nos encontramos. No obstante, la clase de relajación que dada uno goza no siempre es igual, pero seguro a todos nos caería de maravilla un buen rato en una alberca. Y como para cada gusto hay una idea, te traemos este libro dedicado a doce diferentes estilos de piscinas, cada una inspirada en un signo zodiacal.

¡Descubre cuál sería tu ideal! Que nadie se quede fuera: una piscina para cada signo zodiacal