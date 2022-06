Comedores: ¡9 alacenas fantásticas!

La alacena no tiene que ser un mueble grande, un claro ejemplo lo vemos en esta fotografía donde una vitrina se ha rescatado de un consultorio médico y con una manita de gato y creatividad, se le ha dado un giro diferente y chic. Se ha lacado con pintura en color verde agua envejecido para que encaje en el comedor, una estancia que mezcla estilos. ¿A poco no es una idea genial? No se necesita mucho dinero, solo creatividad y un poco de esfuerzo.