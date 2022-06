Remodelación de una terraza ¡sencilla, pero fabulosa!

El conjunto completo nos demuestra que no se necesita mucho dinero para crear un espacio rico en sensaciones, agradable y acogedor. El único cambio drástico fue el de las baldosas, el cual no pasó de una docena de bloques. Los muebles no tienen que ser nuevos o de marcas carísimas, basta con reutilizar algún sofá en desuso, una mesita olvidada en el garaje, un par de sillas plegables y unas tarimas pintadas para crear rinconcitos cálidos cubiertos de mantas, cojines y almohadones. La vegetación no debe faltar pues cumple muchas funciones: refresca, colorea, privatiza, delimita visuales y perfuma la atmósfera.