Cocinas modernas: 7 ideas para separarlas del resto de la casa

Si generar muros, no importando el material del que estén hechos y la manera en que seccionen tus estancias, definitivamente no termina por convencerte, prueba la idea de marca límites mediante el uso de tus muebles; te aseguramos que dicha alternativa no es para nada trabajosa, pues el mobiliario lo debes de tener en tu casa sí o sí, así que lo único que debes hacer es dar una ubicación mucho más creativa y eficaz.