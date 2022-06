Cómo decorar una sala – ¡10 Trucos para que se vea sensacional!

Lo que determina una sola no es, ni las ventanas ni el piso, ni mucho menos la decoración. Lo más importante en un sala es un buen sofá o sillones. Éstos, deben ser cómodos y amigables. No importa el estilo, la forma o el color. Lo más primordial de un sofá o sillón es, que sea confortable en el momento de usarlo. Debe ser acojinado, que no podemos sentir la base de madera o de algún otro material que del que está elaborado, por ninguna parte. Cómo desde el asiento hasta el respaldo.